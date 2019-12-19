Усик - Чисора: промоутер назвал дату боя

Украинский и британский боксеры могут встретиться на ринге в марте.

Британский промоутер Эдди Хирн назвал дату потенциального поединка между Александром Усиком (17-0, 13 КО) и Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

Хирн сообщил порталу BoxingScene, что проведение боя планируется на 7 марта.

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Бой Усик - Чисора состоится, если чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа сперва будет проводить поединок против болгарина Кубрата Пулева. Этот бой может состояться в апреле. Затем Джошуа придется встретиться в ринге с победителем поединка Усика и Чисоры.

"Усик против Джошуа - это будет мегабой, но еще не время. Если Усик выйдет и сразится с Чисорой, то бой Усик - Джошуа может стать суперсобытием во второй половине следующего года", - сказал Хирн.

Как сообщал УНИАН, Джошуа ранее заявил, что предпочел бы встретиться с Усиком, а не Пулевым.