Каждый участник сможет сдавать тесты максимум по 5-ти учебным предметам.

Регистрация на внешнее независимое оценивание 2021 года началась 1 февраля и продлится до 5 марта.

Вместе с тем, дополнительная регистрация для участия в дополнительной сессии будет проходить с 6 по 18 мая включительно.

Как зарегистрироваться на ВНО 2021

Регистрация на ВНО 2021 года включает несколько этапов.

Так, прежде всего на веб-сайте Украинского центра оценивания надо создать и заполнить регистрационную карточку. Делается это с помощью специального сервиса "Зарегистрироваться", размещенного в рубрике "ВНО/ГИА". Одним из первых шагов регистрации является избрание категории лица. Выпускникам же текущего года следует обратить особое внимание на выбор учебных предметов для прохождения ВНО.

Читайте такжеЛучшие участники ВНО получат по 100 тысяч гривень премии - решение РадыДалее нужно подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию: в учебном заведении - для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования; или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования - для выпускников прошлых лет.

Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения ГИА в форме ВНО руководители учебных заведений должны прислать до 1 марта 2021 года включительно.

Эти комплекты должны содержать:

оформленную регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться";

заверенную копию паспорта гражданина Украины;

заверенную копию документа о среднем образовании (для выпускников прошлых лет);

при необходимости другие документы (медицинское заключение о создании о создании особых условий для прохождения ВНО, копию документа о смене имени/фамилии, копию нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, представленных на иностранном языке для регистрации).

Подтверждением факта регистрации для участия в ВНО является сертификат внешнего независимого оценивания, который должен быть отправлен в индивидуальном конверте вместе с регистрационным уведомлением участника внешнего независимого оценивания.

В случае необходимости можно внести изменения в регистрационные данные, осуществив перерегистрацию. Она продлится с 1 февраля до 5 марта 2021 года после получения сертификата ВНО.

До 30 апреля 2021 года зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Предметы основной сессии ВНО 2021

Участие в основной сессии внешнего независимого оценивания является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты по не более чем 5-ти учебным предметам. Выбрать он должен из следующего перечня:

украинский язык;

украинский язык и литература;

математика;

история Украины;

биология;

география;

физика;

химия;

английский язык;

испанский язык;

немецкий язык;

французский язык.

Следует заметить, что для лиц, которые в текущем году завершают получение полного общего среднего образования, обязательным будет прохождение ВНО по 4 учебным предметам:

украинский язык (все задания сертификационной работы) или русский язык и литература (субтест "Аттестационные задания");

математика (перечень заданий зависит от уровня, на котором соискатель образования изучал данный учебный предмет);

история Украины (субтест "Период ХХ - начало XXI века") или один из иностранных языков (перечень заданий зависит от уровня, на котором соискатель образования изучал этот учебный предмет);

один из учебных предметов (история Украины, биология, география, физика, химия, иностранные языки).

Основная сессия ВНО 2021: график и сроки проведения

В текущем году основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая и завершится 15 июня. Она будет проходить по следующему графику:

21 мая – химия

24 мая – испанский, немецкий, французский языки

25 мая – английский язык

28 мая – математика, математика (задачи уровня стандарта)

1 июня – украинский язык, украинский язык и литература

4 июня – история Украины

7 июня – физика

10 июня – биология

15 июня – география

Информацию о результатах основной сессии ВНО по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2021 года включительно.

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Автор: УНИАН