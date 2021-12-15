Пострадавшая обратилась в полицию, уже начато уголовное производство.

В Киеве в торговом центре "Эпицентр" на Петровке охрана применила силу к 67-летней Нине Жмайло, которая ходит с кардиостимулятором, имеет серьезные проблемы с костями и выпрямляет себе осанку с помощью дощечки и вешалки для одежды.

Женщину в воскресенье, 12 декабря, охранники "физически остановили, схватили за руки, заломали и повели куда-то", рассказал зять потерпевшей ТСН.ua.

По его словам, женщину запугали и заставили снять одежду. Собеседник утверждает, что из-за стресса теща не спала до утра и дважды теряла сознание. После инцидента женщина пошла к терапевту и сделала кардиограмму, согласно результатам кардиограммы, у нее случился инфаркт миокарда.

Зять добавил, что его теще в магазинах иногда делают замечания из-за вешалки.

"Мы смеялись и говорили, что давайте сделаем нормальный бандаж. А у нее свои там методы. Бывает, в магазинах ей делают замечание, типа что это у вас за вешалка торчит, и она тогда снимает одежду, показывает, что все нормально", – сказал мужчина.

Сама Жмайло поделилась, что имеет проблемы с позвоночником, и ей медицинский корсет не помогает, поэтому она сделала конструкцию из вешалки, говорится в сюжете ТСН.

Женщина объяснила охранникам, что ей нельзя резко двигаться, но их это не остановило. Они якобы без разрешения раздели ее и рылись в личных вещах.

Адвокат Богдан Кушнир сказал, что охранники торговых заведений не имеют права задерживать кого-либо.

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"...Они обязаны представиться, объяснить, почему к вам обращаются, и только в добровольном порядке пройти с ними, чтобы провести поверхностный осмотр", – объяснил юрист.

После инцидента потерпевшая подала заявление в полицию, правоохранители начали производство по ст. 296 Уголовного кодекса (Хулиганство).

"Санкция статьи предусматривает штраф или арест до шести месяцев, или ограничение свободы до пяти лет", – рассказала пресс-секретарь Оболонского управления полиции Диана Шутько.

В "Эпицентре" сообщили, что после инцидента в ТЦ начато служебное расследование.

"...На время служебного расследования причастные сотрудники отстранены. Если выяснится их вина, они обязательно будут привлечены к ответственности", – добавили в "Эпицентре".

Также в "Эпицентре" заверили, что готовы помочь пострадавшей даже до того, как выяснятся обстоятельства инцидента.

Ранее "Эпицентр" уже попадал в скандалы. В частности, в апреле прошлого года сети появилась информация, что в ТЦ продают медицинские маски, которые доставили из Китая самолетом "Мрия" в качестве гуманитарного груза. Компания объяснила ситуацию так – оплатила рейс, и часть груза предназначалась для продажи.

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Автор: Екатерина Присяжнюк