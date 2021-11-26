Пользователи соцсетей в шутку предположили, что таким образом кто-то решил скупиться в черную пятницу.

В Киеве на улице Берковецкой на парковке возле ТРЦ LavinaMall внезапно приземлился вертолет.

Очевидцы засняли транспортное средство на видео. Ролик опубликовал "Киев Оперативный". На кадрах видно, что вертолет "припарковался" рядом с обычными автомобилями.

"Не хило! Это что за вертолет такой сел на парковку ТРЦ LavinaMall? Так вообще можно?" - Говорится в подписи к видео.

В комментариях пользователи в шутку предположили, что таким образом кто-то решил прилететь скупиться в черную пятницу, а также высмеяли запланированное повышение стоимости проезда в общественном транспорте столицы: "На общественном скоро будет дорого, поэтому такой транспорт, видимо, дешевле".

Читайте такжеЖенатая сама на себе модель развелась, встретив "кого-то особенного"Некоторые комментаторы утверждали, что вертолет может принадлежать владельцу "Эпицентра", чей офис якобы расположен неподалеку. В Департаменте муниципальной безопасности сообщили "Сегодня", что им ничего неизвестно о посадке вертолета.

"Так садиться нельзя", - сказали в департаменте.

Однако в полиции Киева прояснили ситуацию. Оказалось, что вертолет перевозил в больницу больного человека, и ему пришлось сделать экстренную посадку.

"Осуществлялась авиаперевозка больного. На линию 102 поступило сообщение, что в этом месте через 20 минут приземлиться вертолет, который перевозит больного человека. Попросили содействия", - сообщили правоохранители журналистам.

Кого именно транспортировали таким способом и почему вертолет приземлился именно возле торгового центра, пока неизвестно. О принадлежности транспорта в полиции тоже не говорят.

Как сообщал УНИАН, ранее в Канаде внезапно приземлившийся вертолет удивил жителей сельского муниципалитета Тисдейл провинции Саскачеван. Оказалось, что женщина посадила вертолет на школьной парковке, чтобы купить мороженое.

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Автор: Катерина Комолова