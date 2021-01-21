Среди тех, кто поддерживает вакцинацию от COVID-19, уровень негативных эмоций несколько выше, а среди тех, кто поддерживает локдаун, наблюдается относительно высокий уровень расстройств сна, паники и усталости.

Люди, которые чаще интересуются новостями о коронавирусе, имеют более высокие уровни негативных эмоциональный состояний, чем те, кто интересуется такими новостями редко или не интересуется вообще.

Об этом говорится в пресс-релизе по результатам опроса "Психоэмоциональное состояние украинцев на карантине: январь 2021", проведенного Социологической группой "Рейтинг".

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«Те, кто чаще смотрят новости, коронавирусе, имеют более высокие уровни негативных эмоциональный состояний, чем те кто смотрит их редко или не интересуется вовсе», - сказано в пресс-релизе.

Социологи пояснили, что "визуализация действительности и возможного будущего повышают тревогу и страхи. Человек больше думает и обсуждает это, "заражается" негативом, связанным с болезнью".

Среди тех, кто считает, что уже переболел COVID-19, наблюдается высокий уровень негативных эмоциональных состояний, особенно по усталости, расстройств сна и тревоги.

Также негативные психоэмоциональные состояния ярко выражены среди тех, кто боится заболеть лично, или же переживает за здоровье родственников.

"Страх - это не только эмоция, но и когнитивная негативная картина (сценарий), связанный с тревогой и являющийся одним из ее проявлений. Чем больше человек боится, тем больше у него проявляются все эмоциональные состояния, особенно паника", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, отмечается, что среди тех, кто поддерживает вакцинацию от COVID-19, уровень негативных эмоций несколько выше, поскольку среди них больше тех, кто боится заболеть.

"Среди тех, кто поддерживает локдаун, наблюдается относительно более высокий уровень расстройств сна, паники и усталости. В этом разрезе значимым является возрастной фактор, поскольку среди сторонников карантина преобладают старшие, среди которых страх заболеть выше", - отмечают социологи.

Опрос проводился 14-16 января 2021 года. Выборочная совокупность-1 тыс. 600 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%. Метод опроса CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки телефонных номеров.

Другие результаты опроса

Опрос Социологической группы "Рейтинг" показал, что очень счастливыми себя считают 29% населения (этот показатель по сравнению с весной 2020 года вырос: с 19%), скорее счастливыми - 50%, не очень счастливыми - 17% и лишь 2% - абсолютно несчастливы.

В целом социологи констатировали, что степень негативных эмоциональных состояний украинцев в начале 2021 года и их динамика не вызывает беспокойства, опрос зафиксировал снижение у респондентов уровня признаков депрессии, тревожности и усталости.

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Автор: Татьяна Поляковская