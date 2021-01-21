Люди, которые чаще интересуются новостями о коронавирусе, имеют более высокие уровни негативных эмоциональный состояний, чем те, кто интересуется такими новостями редко или не интересуется вообще.
Об этом говорится в пресс-релизе по результатам опроса "Психоэмоциональное состояние украинцев на карантине: январь 2021", проведенного Социологической группой "Рейтинг".
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«Те, кто чаще смотрят новости, коронавирусе, имеют более высокие уровни негативных эмоциональный состояний, чем те кто смотрит их редко или не интересуется вовсе», - сказано в пресс-релизе.
Социологи пояснили, что "визуализация действительности и возможного будущего повышают тревогу и страхи. Человек больше думает и обсуждает это, "заражается" негативом, связанным с болезнью".
Среди тех, кто считает, что уже переболел COVID-19, наблюдается высокий уровень негативных эмоциональных состояний, особенно по усталости, расстройств сна и тревоги.
Также негативные психоэмоциональные состояния ярко выражены среди тех, кто боится заболеть лично, или же переживает за здоровье родственников.
"Страх - это не только эмоция, но и когнитивная негативная картина (сценарий), связанный с тревогой и являющийся одним из ее проявлений. Чем больше человек боится, тем больше у него проявляются все эмоциональные состояния, особенно паника", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, отмечается, что среди тех, кто поддерживает вакцинацию от COVID-19, уровень негативных эмоций несколько выше, поскольку среди них больше тех, кто боится заболеть.
"Среди тех, кто поддерживает локдаун, наблюдается относительно более высокий уровень расстройств сна, паники и усталости. В этом разрезе значимым является возрастной фактор, поскольку среди сторонников карантина преобладают старшие, среди которых страх заболеть выше", - отмечают социологи.
Опрос проводился 14-16 января 2021 года. Выборочная совокупность-1 тыс. 600 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%. Метод опроса CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки телефонных номеров.
Другие результаты опроса
- Опрос Социологической группы "Рейтинг" показал, что очень счастливыми себя считают 29% населения (этот показатель по сравнению с весной 2020 года вырос: с 19%), скорее счастливыми - 50%, не очень счастливыми - 17% и лишь 2% - абсолютно несчастливы.
- В целом социологи констатировали, что степень негативных эмоциональных состояний украинцев в начале 2021 года и их динамика не вызывает беспокойства, опрос зафиксировал снижение у респондентов уровня признаков депрессии, тревожности и усталости.
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