Количество абсолютно счастливых украинцев существенно возросло по сравнению с весной 2020 года.

Большинство украинцев считают себя относительно счастливыми или очень счастливыми.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

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В частности, очень счастливыми себя считают 29% населения (этот показатель по сравнению с весной 2020 года вырос: с 19%), скорее счастливыми – 50%, не очень счастливыми – 17% и лишь 2% - абсолютно несчастливы.

Отмечается, что чем моложе возраст опрошенных, тем счастливее они себя чувствуют.

В то же время 64% считают, что счастье человека зависит в первую очередь от внутреннего состояния человека (в апреле 2020 – 70%). В то же время 27% убеждены, что счастлив человек или нет, – зависит от внешних обстоятельств.

Женщины больше склонны считать, что счастье – это в первую очередь результат внутреннего состояния человека. Вообще чем счастливее человек, тем больше он соглашается с таким же мнением. Почти половина несчастливых респондентов убеждены, что счастье зависит от внешних обстоятельств.

Опрос проводился 14-16 января 2021 года методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Выборочная совокупность: 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.

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Автор: Дмитрий Захаров