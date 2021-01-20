В "Миротворце" настаивают, что им давно известна личность женщины на фото с "парада" боевиков.

Украинский военнослужащий Виктория Котеленец, которую задержали по подозрению в участии в войне против Украины на стороне боевиков ОРДО, не виновата в том, что ей инкриминируют. Центр «Миротворец» привел доказательства того, что Котеленец спутали с другим лицом.

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Об этом говорится в сообщении на сайте «Миротворца». Так, следствие обвиняет Котеленец в том, что она, якобы, участвовала в конвоировании украинских пленных по улицам оккупированного боевиками Донецка в 2014 году.

Основанием для этого стало фото с места событий. Как отмечается, следователю показалось, что Виктория похожа на женщину с фото.

В "Миротворце" настаивают, что им давно известна личность женщины на фото с "парада" боевиков - это Ольга Сухова 1982 года рождения, жительница Донецка.

Волонтеры «Миротворца» применили продвинутую систему распознавания лиц “NeuroIdentigraf“, основанную на нейросети. Сравнение многочисленных фото женщин демонстрирует нулевое сходство между ними.

Задержание Виктории Фортуны Котеленец

19 января в Киеве полиция задержала женщину-военнослужащую Викторию Котеленец с позывным «Фортуна», которую, ориентируясь на фотографию, подозревают в том, что она якобы в так называемой "ДНР" конвоировала украинских пленных во время "парада" в 2014 году.

История Котеленец не нова. С 2015 года ее неоднократно допрашивали сотрудники СБУ по поводу этих фото, и каждый раз убеждались, что на снимках не она.

Муж подозреваемой - лейтенант ВСУ, ее мать - волонтер. У нее двое детей, самой маленькой еще нет и полтора года.

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Автор: Дмитрий Захаров