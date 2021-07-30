Специалисты советуют всегда изучать признаки тех, кто выдает себя за активистов.

Из-за случаев эко-рейдерства, участники которого не занимаются вопросами экологии, а под ее прикрытием "кошмарят" предпринимателей, юристы наработали советы для бизнеса: изложили главные признаки тех, кто зарабатывает на вопросах экологии.

Об этом говорится в сюжете 5 канала.

Как отмечают специалисты, структура всегда классическая: есть организатор, под ним общественные организации, и уже дальше местные активисты. Два последних звена не всегда догадываются, что ими манипулируют.

"Вопрос в том, что в этом случае ОО (общественные организации – ред.) понимают, что они будут задействованы в противоправной схеме, в этой их просто используют, манипулируя их светлым видением защиты чистой или безопасной окружающей среды. Эта проблема когда придумывается создается внушается все местным людям, местным активистам, которые будут полностью поддерживать это все", – говорит Иван Проданик, партнер адвокатского объединения "Екобезпека".

Обычные граждане, говорят юристы, также могут без труда отличить настоящих защитников экологии от тех, кто зарабатывает на рейдерстве под прикрытием заботы об экологии.

Например, если общественные организации не имеют четко определенной цели, неизвестны в экологических кругах, не имеют публикаций, и не имеют в штате экологов или прозрачности в финансировании – велика вероятность приобщиться к эко-рейдерства.

Автор: Григорий Бондарь