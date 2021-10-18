С 21 октября проехаться в междугороднем транспорте смогут лишь пассажиры с COVID-сертификатом, негативным тестом либо документальным подтверждением перенесенного коронавируса.

В Украине с 21 октября вступают в силу новые правила пассажирских перевозок в междугороднем сообщении. Нарушителей будут выявлять полицейские и сотрудники Госпродпотребслужбы.

В том случае, если при подобных рейдах пассажиров без документов будут высаживать из транспорта, это станет нарушением Конституции, заявил сайту UBR юрист, эксперт по конституционному праву из Центра политических реформ Александр Марусяк.

По его словам, речь идет о возможном нарушении статьи 33 Основного Закона страны. Она гарантирует гражданам Украины свободу перемещения.

"Это - детский сад. В ст. 33 говорится, что ограничение свободы перемещения возможно только в случае ограничений, установленных законом. Если власти хотят, чтобы сертификаты возымели законную силу, то пусть принимают соответствующие законы. У нас и с карантином та же проблема", – говорит Марусяк.

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Он также добавил, что в 64-й статье КУ идет речь о возможоности отдельных ограничений прав и свобод. Однако они устанавливаются с указанием срока действия в условиях военного или чрезвычайного положения. Эксперт напомнил, что ни первое, ни второе в Украине во время пандемии не вводили.

Ранее в Минздраве назвали единственный способ проезда поездом или автобусом невакцинированному пассажиру с 21 октября.

Новые правила пассажирских перевозок с 21 октября

С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из этих документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы двухдозной вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двухдозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения Портала "Дия";

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена, который действителен 72 часа.

Автор: Юрий Годован