Отрицательный тест будет действовать в течение трех суток.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал единственный способ легально проехать в поезде или междугороднем автобусе в Украине с 21 октября невакцинированному лицу. Именно с этого дня будут существенно усилены нормы пассажирских перевозок из-за сложной ситуации с коронавирусом.

В эфире ТСН Ляшко спросили, можно ли будет попасть в междугородний транспорт, если есть необходимость посетить похороны родственника или поехать на лечение. В ответ он заявил, что если поездка является крайне необходимой, а пассажир до сих пор не сделал прививку, он должен предоставить отрицательный тест.

"Другой вариант - сделать отрицательный ПЦР-тест, который будет действовать в течение 72 часов", - отметил Ляшко.

Он добавил, что сложность "ковидной" ситуации в Украине заключается не в уровне инфицирования, а в увеличении количества госпитализированных, большинство среди которых - невакцинированные лица.

Читайте такжеПриехали. Украинцам без прививки, сертификата вакцинации или отрицательного теста лучше сидеть дома

"Сами по себе цифры инфицирования не свидетельствуют ни о чем, сегодня мы говорим о госпитализации. Госпитализации, которые растут - это тревожный сигнал. Сегодня как минимум 95% госпитализированных - невакцинированные. Когда мы будем пренебрегать вакцинацией, то госпитализации будут расти, а это повод объявлять "красный" уровень эпидопасности", - говорит Ляшко.

Напомним, за минувшие сутки в Украине от коронавируса умерли более 200 человек.

Новые правила пассажирских перевозок с 21 октября

С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из этих документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы двухдозной вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозної вакцины или двумя дозами двухдозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения Портала "Дия";

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

Автор: Юрий Годован