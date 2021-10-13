Не всем гражданам придется показывать COVID-сертификаты или отрицательный тест перед поездкой в другую область.

Новые правила пассажирских перевозок, согласно которым с 21 октября право на проезд в поездах дальнего следования будут иметь граждане, которые получили прививки против COVID-19, или же пассажиры с отрицательным результатом ПЦР-теста или экспресс-теста, не будут касаться граждан в возрасте до 18 лет.

Об этом во время брифинга сообщил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

"Для них, согласно тексту, который предлагается, не планируется никаких ограничений. Вакцинация этой категории еще не проводилась, а также не требуются тесты. Поэтому дети и студенты до 18 лет смогут свободно путешествовать без каких-либо ограничений", - сказал он.

Новые правила пассажирских перевозок на время карантина

Читайте такжеПолицию "оснастили" приложением для считывания QR-кодов COVID-сертификатовС 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из этих документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы дводозной вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами дводозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения портала "Действие";

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

Автор: Дмитрий Шварц