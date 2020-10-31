Чиновника задержали при получении первой части взятки в сумме 100 тысячи долларов.

Один из руководителей Государственной фискальной службы задержан за вымогательство 200 тыс. долларов.

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

Следователи ГБР задержали "на горячем" руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме 100 тыс. долларов.

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"По предварительной информации, чиновник требовал от руководителя одного из фармпредприятий 200 тысяч долларов за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытие уголовного производства", - говорится в сообщении.

Так, в настоящее время следователями проводятся неотложные следственные действия.

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Автор: Татьяна Поляковская