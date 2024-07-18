Известно, что 16 июля мужчинам, которые не имеют военного документа, отказывают в выезде.

Сейчас украинские пограничники не фиксируют увеличения общего количества отказов или инцидентов, связанных с тем, что требование предъявлять военно-учетный документ для выезда из Украины стало обязательным для всех украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко для "Украинской правды".

"Отказ в пересечении границы из-за отсутствия военно-учетного документа в первый день нововведения получили 87 граждан. Как мы уже сообщали, с 17 июля пограничники проверяют военно-учетные документы у всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет при пересечении ими границы на выезд. В то же время общее количество отказов в пересечении границы по сравнению с предыдущим днем значительно не увеличилось, что свидетельствует о том - большинство мужчин сознательно подошли к необходимости иметь при себе военно-учетные документы", - подчеркнул он.

Демченко отметил, что 17 июля в пересечении границы отказали 255 лицам, среди которых 87 отказали из-за отсутствия военно-учетного документа, 16 июля это количество составляло 220.

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По словам спикера, военно-учетный документ, который нужно показывать на границе, может быть как в бумажном, так и в электронном видах.

Также офицер подчеркнул, что для тех мужчин, которые имеют право пересекать границу из-за отсрочки от призыва или исключения с воинского учета по состоянию здоровья, в военно-учетных документах должна быть информация о получении такого разрешения или исключения из учета.

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Ранее народный депутат Михаил Цимбалюк рассказал, чего ждать тем военнообязанным, которые обновили свои военно-учетные данные.

"Учебные центры Министерства обороны и других военных формирований на сегодня почти закомплексованы. По моей информации, дополнительных сил для ВСУ - не нужно. Но следующим шагом для тех, кто обновил данные может быть направление на ВВК. Ведь по закону, военнообязанные должны один раз в год проходить ВВК", - объяснил политик.

Также стало известно, планируют ли увеличить количество блокпостов после 16 июля. По словам представителя Минобороны, "досадная и иногда неприятная" для граждан история с блокпостами и задержаниями возникла из-за того, что люди не обновили военно-учетные данные.

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