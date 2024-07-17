Мужчинам без военно-учетных документов запрещено пересекать границу: уже есть десятки отказов

В ГПСУ отметили, что с начала введения этого нововведения на границе пока не фиксируется снижение количества пересечений.

С 17 июля пересечение государственной границы мужчинами призывного возраста будет происходить при наличии военно-учетного документа. Это касается всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Как рассказал в комментарии для LIGA.net представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, с начала введения этого нововведения на границе уже есть десятки отказов.

По словам Демченко, с начала введения этого нововведения на границе пока не фиксируется снижение количества пересечений, недоразумений или конфликтных ситуаций. Подавляющее большинство мужчин, которые пересекали границу, имели необходимые документы, хотя и были отказы в пересечении границы, но их количество незначительно. По состоянию на 07:00 17 июля - не пропустили почти 40 человек.

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"В то же время отмечу, что в предыдущие дни, до сегодняшнего числа, общее количество отказов в пересечении границы на выезд из-за несоответствия условий выезда колебалась на уровне 170-200 человек", - отметил Демченко.

В Украине истек срок для обновления данных военнообязанных

До 16 июля военнообязанные украинцы должны были обновить свои учетные данные.

Представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что уже 17 июля ТЦК начнут выписывать штрафы военнообязанным, которые не обновили свои учетные данные. Также будут присылаться повестки "Укрпочтой". Причем для того, чтобы она считалась полученной, не нужно ставить подпись.

В то же время нардеп Александр Федиенко утверждает, что штрафы за необновление данных начнут появляться только в сентябре.

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