Мобилизация в Украине: нардеп раскрыл, чего ждать украинцам, которые обновили данные в ТЦК

По его словам, некоторые из них могут получить повестки для прохождения военно-врачебных комиссий.

После 16 июля отдельные категории военнообязанных, которые обновили свои данные в ТЦК могут получать повестки на прохождение ВВК.

Как заявил в эфире "Суспільного" народный депутат Михаил Цимбалюк отметил, приглашение на ВВК получат прежде всего те, кто имеет военные специальности необходимые для фронта.

"Учебные центры Министерства обороны и других военных формирований на сегодня почти закомплексованы. По моей информации, дополнительных сил для ВСУ - не нужно. Но следующим шагом для тех, кто обновил данные может быть направление на ВВК. Ведь по закону, военнообязанные должны один раз в год проходить ВВК", - отметил нардеп. Видео дня

В Украине истек срок для обновления данных военнообязанных

До 16 июля военнообязанные украинцы должны были обновить свои учетные данные.

Представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что уже 17 июля ТЦК начнут выписывать штрафы военнообязанным, которые не обновили свои учетные данные. Также будут присылаться повестки "Укрпочтой". Причем для того, чтобы она считалась полученной, не нужно ставить подпись.

В то же время нардеп Александр Федиенко утверждает, что штрафы за необновление данных начнут появляться только в сентябре.

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