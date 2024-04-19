В Днепре, в частности повреждено локомотивное депо, в населенных пунктах области разрушен ряд объектов инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Днепр, где ему доложили о восьми погибших в результате российской ракетной атаки на область. Как отмечается в сообщении на сайте главы государства, Зеленский в Днепре осмотрел пятиэтажный дом, поврежденный в результате ночного массированного ракетного обстрела.

Президенту доложили о ликвидации последствий удара, в доме полностью разрушены два этажа. Также пострадали соседние здания и вокзал. Для людей на месте развернули два пункта психологической помощи.

Зеленский пообщался со спасателями, которые до сих пор ликвидируют последствия российского обстрела, и поблагодарил их и всех, кто помогал пострадавшим.

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"В результате российской атаки на Днепровщине погибли восемь человек. Об этом главе государства доложил начальник ОВА Сергей Лысак во время совещания по безопасности", - говорится в сообщении.

В Днепре также повреждено локомотивное депо, в населенных пунктах области разрушен ряд объектов инфраструктуры.

Отмечается, что во время совещания президент обсудил с руководством области, военным командованием и чиновниками усиление защиты неба, строительство оборонительных сооружений, подготовку к новому учебному году и обустройство школьных укрытий.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что закончилось строительство магистрального водопровода на Днепропетровщине после подрыва российскими оккупантами плотины Каховской гидроэлектростанции.

Заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма представил возможности децентрализации энергообеспечения области. Также речь шла об обеспечении больниц альтернативными источниками отопления.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 апреля российские оккупанты атаковали ракетами Днепропетровскую область. Под обстрелом был также город Днепр. В результате удара был частично разрушен пятиэтажный дом, начался пожар.

В Павлограде было повреждено одно из предприятий, а на Криворожье - инфраструктурный объект. В Кривом Роге было трое раненых.

Ранее также сообщалось о трех погибших детях на Синельниковщине: 14-летняя девочка и два мальчика - 6 и 8 лет. Но впоследствии стало известно, что 6-летнего мальчика врачам удалось спасти.

Впоследствии Лысак сообщил, что спасатели достали из-под завалов дома в Днепре тело женщины. Еще одного человека ищут. "Теперь, по уточненной информации, в целом по области - 7 погибших. И 35 пострадавших", - отметил он.

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