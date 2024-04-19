По уточненным данным, повреждены еще пять многоэтажек, два частных дома и три учебных заведения.

Количество пострадавших в результате сегодняшнего удара российских оккупантов по Днепру возросло уже до 24 человек.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. "В Днепре число пострадавших возросло до 24 человек. В наиболее поврежденном доме продолжаются аварийно-поисковые работы", - отметил он.

По уточненным данным, повреждены еще пять многоэтажек и два частных дома, три учебных заведения, семь административных и офисное здания, рынок, магазины и торговые павильоны, гостиница, СТО. "А еще - почти полсотни авто. Разрушена и инфраструктура города", - сообщил начальник ОГА.

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Кроме того, в Синельниковском районе области побиты более 60 частных домов, авто; уничтожена солнечная электростанция, изуродовано предприятие. "Там семеро раненых", - отметил Лысак.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что распоряжением городского головы 20 апреля в городе объявлен траур. "Ублюдки снова ударили по жилому дому ракетой Х-22. Оружием, предназначенным для уничтожения авианосцев", - отметил он.

Городской голова добавил, что эта ракета имеет инерционную систему наведения и выбирает в открытом океане большой объект. Когда идет эскадра боевых кораблей, то она ищет самую большую цель - то есть авианосец.

"Поэтому в последний раз Х-22 попала в огромный дом на Победе, 118, а также по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге", - пояснил Филатов и добавил, что в любом случае, использовать такие ракеты для обстрелов городов и жилой застройки - это сознательное военное преступление.

Российский удар по Днепропетровщине: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 апреля российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Под обстрелом был также город Днепр. В результате удара был частично разрушен пятиэтажный дом, начался пожар.

По имеющейся ранее информации, в Днепре, кроме жилого дома, были повреждены два инфраструктурных объекта. Ранее сообщалось о 16 пострадавших в городе.

В Павлограде было повреждено одно из предприятий, а на Криворожье - инфраструктурный объект. В Кривом Роге было трое раненых.

Ранее также сообщалось, что о трех погибших детях на Синельниковщине: 14-летняя девочка и два мальчика - 6 и 8 лет. Но впоследствии стало известно, что 6-летнего мальчика врачам удалось спасти.

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