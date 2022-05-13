Кроме искореженных автомобилей с белыми повязками на зеркалах и надписью "Дети", на дороге также были обнаружены погибшие гражданские с огнестрельными ранениями.

На дороге протяженностью 7 км между селами Мотыжин и Ясногородка в Киевской области нашли тела 37 человек.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что гражданские жители, которые пытались уехать, погибли в результате обстрелов российских оккупантов в течение марта.

WSJ отметил, что две другие дороги, которые ведут от Мотижина (Макаровский район) на север, в первую неделю войны стали местом гибели многих местных жителей. Поэтому они попытались использовать для эвакуации дорогу, ведущую на юго-восток в Ясногородку (Фастовский район).

Журналисты изучили видео с автомобильных регистраторов, поговорили с очевидцами и исследовали прилегающую к дороге территорию. Они пришли к выводу, что российские войска обстреливали дорогу из минометов – по крайней мере такой инцидент попал на видео 3 марта.

Кроме изувеченных гражданских автомобилей с белыми повязками на зеркалах и надписью "Дети", на дороге также были обнаружены погибшие гражданские с огнестрельными ранениями.

Волонтер Юрий Супруненко, который во время обстрелов находился в Мотыжине, сообщил, что по дороге на Киевское озеро и далее метров 700 в поле стояли российские установки, из которых было выпущено две ракеты.

Российские войска занимали некоторые районы Киевской области в течение месяца – с конца февраля до конца марта. По данным украинских правоохранительных органов, за это время в районе были убиты более 1200 мирных жителей.

Как сообщал УНИАН, 3 мая стало известно, что в Мотыжине Киевской области 70-летняя женщина "наводила" артиллерию Вооруженных сил Украины на технику оккупантов. Она сообщала месторасположение вражеских объектов украинским военным. Пенсионерка помогала украинским военным более двух недель. Потом ее вычислили российские оккупанты и убили.

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