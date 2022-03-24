Перехваты дают полное представление о действиях российских войск.

The New York Times проанализировало десятки радиоперехватов с поля боя между российскими военными во время первоначального вторжения в Макаров Киевской области.

Записи подтверждают, что враг столкнулся с проблемами логистики и сбоями связи.

Журналисты озадачены, почему некоторые российские подразделения используют открытые частоты. Но это позволяет любителям радиолюбителей слушать и записывать разговоры на передовой в режиме реального времени через веб-радиоприемники.

The New York Times сосредоточилось на радиоперехватах за первые 24 часа штурма российскими войсками Макарова к западу от Киева, расположенного вдоль стратегической трассы Е-40.

В одной из записей к юго-востоку от Макарова в Мотыжине орк з позывным ЮГ-95 сообщает, что его подразделение вышло из боя и потеряло бронированную гусеничную машину под названием МТ-ЛБ.

Сообщение городской власти о том, что ВСУ накрыло колонну российской техники, подтверждает потери оккупантов.

Мотыжин — лишь одно из многих конкретных мест боевых действий вокруг Макарова, которые российские войска упоминали в радиоперехватах.

По незащищенной связи российские захватчики открыто раскрывали планы атаки. Благодаря чему NYT получило свидетельства военных преступлений РФ, так как орки не скрывали, что обстреливают жилые дома.

"Дайте мне все координаты, давайте наносить удары. Мы *** разнесем их на куски, этих ****", - говорит российский оккупант.

В другой записи звучит повторный приказ накрыть артиллерией весь жилой квартал после того, как (хозяйство) будет отведено — вероятно кодовое слово для российских сил.

Жители Макарова и близлежащих сел рассказали журналистам, как россияне хаотично обстреливали их дома из стрелкового оружия, танков.

За исключением "накрытия жилого квартала артиллерией" журналисты не заметили, чтобы российские подразделения обсуждали эти инциденты с гражданскими лицами по радио. Вместо этого мы слышим, как они говорят о собственных потерях.

Оккупанты в Макарове встретили ожесточенное сопротивление и понесли значительные потери. И военные РФ были явно озадачены такой реакцией мирных жителей.

Россияне запрашивали поддержку с воздуха на фоне растущих потерь, но, похоже, такой помощи они не получили: "Вы забыли о поддержке с воздуха, ***, о поддержке с воздуха! Вы забыли".

Радиопереговоры полны сообщений о российских войсках, которым также не хватает критически важных припасов. Два примера:

"Мне срочно нужна дозаправка, вода и еда".

"Автомобили глохнут на дороге. Срочно нужно топливо".

Ранее британская разведка сообщала об усилении давления Украины на российские войска к северо-востоку от Киева.

Вдоль той оси вражеские силы сталкиваются со значительными проблемами. А именно – со снабжением и моральным духом.

Вооруженные силы успешно контратаковали российские позиции в городах в окрестностях столицы и, вероятно, вернули себе Макаров и Мощун.

Успехи украинской армии подтвердили и в американском оборонном ведомстве. Там заявили, что ВСУ отбросили оккупантов на линию фронта к востоку от Киева. Сейчас они расположены примерно в 55 километрах от центра столицы.

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