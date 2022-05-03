Оккупанты вычислили женщину и сравняли ее дом с землей.

В Мотыжине Киевской области 70-летняя женщина "наводила" артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на технику оккупантов. Она сообщала месторасположение вражеских объектов украинским военным.

Об этом сообщил военнослужащий территориальной обороны ВСУ.

Пенсионерка помогла ВСУ уничтожить несколько десятков единиц вражеской техники. Но героизм женщины стоил ей жизни.

"У нее была крайняя хата села и она видела перемещение техники. Она выходила к врагам, считала технику, приходила, по телефону объясняла своему сыну, что она видит. Были такие случаи, когда она уходила, сбивалась, возвращалась назад и пересчитывала", – рассказал боец.

Пенсионерка помогала украинским военным более двух недель.

За это время она фиксировала, в частности, зенитно-ракетные комплексы "Бук", в результате две единицы этой техники уничтожили.

Также женщина помогла артиллерии уничтожить радиолокационную станцию, которая глушит связь.

"Но, к сожалению, сложилась такая ситуация, что орки поняли, кто это делал и этот дом сравняли с землей. Она (женщина – ред.) погибла. Когда они ее разбомбили, они танками переехали полностью этот дом", - рассказал военный.

По его словам, информация пожилой жительницы Киевщины очень помогла военным.

"Благодаря ей, они не двинулись дальше, скажем честно. Была Ясногородка, куда они зашли, их разведка получила по зубам и ушла. Дальше села не оккупировались", - пояснил он.

Вас также могут заинтересовать новости: