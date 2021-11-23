Участники занятий отработали новую тактику применения этих комплексов в боевых условиях.

На полигоне "Широкий лан" в Николаевской области состоялись инструкторско-методические занятия с использованием противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" и разведывательно-ударных комплексов "Байрактар".

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что на полигоне Межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений "Широкий лан" были проведены инструкторско-методические занятия в рамках подведения итогов деятельности ВСУ за 2021 год.

Мероприятие состоялось в присутствии министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Мы приобрели и получили от партнеров в качестве материально-технической помощи высокотехнологичное вооружение, что существенно повысило боеспособность Вооруженных сил Украины. Это, в частности, разведывательно-ударные комплексы "Байрактар" и противотанковые ракетные комплексы "Джавелин". Учитывая опыт боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил, мы отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков. Мы также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости", - рассказал главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный.

Отмечается, что цель инструкторско-методических занятий выработать единые взгляды на организацию и проведение мероприятий подготовки войск (сил) в 2022 учебном году с учетом зарубежного опыта и опыта, полученного ВСУ на востоке. Залужный поблагодарил государства-партнеры за весомую материально-техническую помощь и непоколебимую поддержку Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что украинские военные применили противотанковый ракетный комплекс Javelin на Донбассе. По словам председателя подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Игоря Копытина, бойцы ВСУ имеют право использовать любое оружие, которое есть на балансе, для защиты страны.

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Автор: Таня Поляковская