За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы.

Во Львовской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения сообщил о ложном заминировании ночного клуба.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

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Отмечается, что сообщение о псевдоминировании поступило на оперативную линию 102 сегодня утром. Правоохранители обследовали помещение клуба и прилегающую территорию. Взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было, отметили полицейские.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

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Автор: УНИАН