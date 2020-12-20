Во Львовской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения сообщил о ложном заминировании ночного клуба.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
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Отмечается, что сообщение о псевдоминировании поступило на оперативную линию 102 сегодня утром. Правоохранители обследовали помещение клуба и прилегающую территорию. Взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было, отметили полицейские.
По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).
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