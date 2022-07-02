Ограничения на передвижение и режим светомаскировки будут действовать с 22:00 до 04:00.

В Донецкой области сокращено комендантскую час.

Соответствующее распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области подписал председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"С понедельника, 4 июля, ограничения на передвижение и режим светомаскировки будут действовать с 22:00 до 04:00. Призываю всех ответственно относиться к ограничениям. Это — вопрос личной и общественной безопасности", - отметил он в Telegram.

Как сообщал УНИАН, с 23 мая в Донецкой области комендантский час действовал с 21:00 до 05:00.

24 июня российские оккупанты ввели комендантский час в Мариуполе. В городе комендантский час действует так: для детей в возрасте до 16 лет с 21:00 до 05:00, для всех остальных с 23:00.

Вас также могут заинтересовать новости: