Министр отметила, что люди могут остаться без света, воды и тепла.

Жителей Донецкой области призвали эвакуироваться в более безопасные регионы Украины. Украинцам напомнили, что в области идут бои

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Обращаюсь к жителям Донетчины. Если не эвакуируетесь, когда это возможно, потом можете оказаться в ситуации, когда вы без электричества и воды, без тепла и связи, без лекарств и еды, под обстрелами, подвергаете себя и своим близким смертельной опасности". Нет причин так делать. Эвакуируйтесь. Вовремя", - говорится в сообщении.

По ее словам, враг продолжает целенаправленно разрушать гражданскую инфраструктуру.

"Враг продолжает целенаправленно разрушать гражданскую инфраструктуру: нет газоснабжения, возможны проблемы с электро- и водоснабжением. Впереди осенне-зимний период. Поэтому людей нужно перевозить в более безопасные регионы. Особенно женщин, детей, пожилых людей, а также больных и маломобильных", – отметила Верещук.

При этом она указала, что уже создан штаб для эвакуации жителей Донецкой области, разворачивают силы и средства, а в центре и на западе Украины готовятся принимать временных переселенцев.

Как ранее сообщал УНИАН, в Донецкой области идут ожесточенные бои, украинские воины держат оборону.

При этом в непризнанной цивилизованным миром "ДНР" заявили, что оккупационные войска Российской Федерации "освободят" территорию Донецкой области до конца августа.

Вас также могут заинтересовать новости: