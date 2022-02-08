Министерство планирует большую часть этого проекта реализовать уже в этом году.

Запись на получение смартфонов для вакцинированных украинцев в возрасте от 60 лет начнется в апреле 2022 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"В апреле начнется запись тех, кто хочет получить смартфон. Когда начнется второй этап, получение смартфонов, зависит от изготовления самих устройств. Мы отдельно это будем анонсировать. Но мы планируем большую часть этого проекта реализовать уже в этом году", - сказал он.

Читайте такжеНе только книги: Федоров рассказал, на что украинцы тратят "тысячу Зеленского"

Как сообщал УНИАН, 8 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский пообещал, что каждый вакцинированный гражданин Украины старше 60 лет сможет бесплатно получить смартфон. "Весной мы запускаем новую большую государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф. Это – наша мечта, это уже реальность и путь к главной цели – доступ к интернету для всех граждан Украины", - сказал он.