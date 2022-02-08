Проект начнут реализовывать весной.

Каждый вакцинированный гражданин Украины старше 60 лет сможет получить бесплатный смартфон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на очередном мероприятии "Diia Sаmmit", во время которого презентуют новые услуги портала "Дия".

"Весной мы запускаем новую большую государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф. Это – наша мечта, это уже реальность и путь к главной цели – доступ к интернету для всех граждан Украины. Государство в смартфоне - для всех. Возможность влиять на процессы в государстве - для всех. Не только через классические инструменты, а благодаря современным технологиям. Это – народовластие в максимально широкой форме", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2021 года президент Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тыс. грн. За бустерную дозу они получат еще по 500 гривен.

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