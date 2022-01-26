Больше всего вакцинированных в Киеве - более 71% взрослых жителей.

Уже 49% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что больше всего вакцинированных в Киеве - более 71% взрослых жителей.

Читайте такжеС 1 февраля в Украине начинается кампания по прививке детей от полиомиелита - Минздрав"В шести областях более половины взрослых получили по крайней мере одну прививку. Это Киевская, Полтавская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская и Черкасская области. Меньше всего вакцинировано в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Волынской областях. Здесь привилось менее 40% взрослых", - добавили в Минздраве.

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.

Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

С 14 декабря 2021 года в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную, третью дозу вакцины от COVID-19.

Кроме того, Минздрав разрешил вводить бустерную дозу вакцины от COVID-19 всем желающим в возрасте от 18 лет.

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