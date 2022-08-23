Более 723 детей получили ранения различной степени тяжести.

Вследствие вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 374 ребенка.

Как сообщает Офис генпрокурора, по состоянию на утро 23 августа более 1 тыс. 097 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

По официальной информации ювенальных прокуроров, 374 ребенка погибли и более 723 получили ранения различной степени тяжести.

"Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 388, Харьковской - 202, Киевской - 116, Черниговской - 68, Николаевской - 65, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 41.

Так, в медицинском учреждении Львова от тяжелых ранений умерла 15-летняя девушка, которая была ранена 4 августа в результате обстрела Торецька.

Отмечается, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждены 2 тыс. 328 учреждений образования, из них 289 разрушены полностью.

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