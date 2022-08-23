Любой мост в Херсонской области сегодня – это объект инфраструктуры, который оккупанты используют в военных целях.

Херсонцев призывают держаться как можно дальше от мостов, потому что без их уничтожения область не освободить от оккупантов.

Об этом в Facebook написал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

По словам Соболевского, понимая, что Вооруженные силы Украины не дадут воспользоваться стационарными мостами, российские войска продолжают ускоренными темпами возводить альтернативные конструкции для переправы личного состава и подвоза боеприпасов. Он отметил, что любой мост в Херсонской области сегодня – это объект инфраструктуры, который оккупанты используют в военных целях.

"Такие объекты - законные цели для ВСУ. Без этого область не освободить. Держитесь по возможности от мостов как можно дальше, каких бы неудобств это ни создавало",- призывает он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 августа, ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту. Он соединяет Херсон с левобережьем.

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