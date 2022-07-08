Накануне под огонь попал Торецк Донецкой области. В результате действий оккупантов погибла целая семья.
Об этом свидетельствует видеоролик, опубликованный главой Донецкой ОВА Павлом Кириленко.
В результате обстрела Торецка погибла семья из трех человек – девочка, ее мама и бабушка.
"Ракета попала прямо в дом, все разорвано, тела все разорваны. Дочка, мама и бабушка… Невиновные ни в чем совершенно...", – сказал один из мужчин, работающих на разборке завалов.
Как сообщает ТСН, погибли три поколения семьи Новицких. Девушка недавно окончила 11 класс школы-лицея в Торецке и планировала получать высшее образование.
Ранее сообщалось, что россияне круглосуточно обстреливают Авдеевку в Донецкой области.
В районе Верхнекаменского Донецкой области оккупанты достигли частичного успеха.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Почти вся территория Луганской области захвачена - Гайдай
- "Русский мир" в оккупированном Донецке: горожанам будут выдавать воду по паспорту (фото)
- Из-за оккупантов в Донецкой области была "кровавая" среда: названо число жертв среди гражданских
- В британской разведке назвали ближайшую тактическую цель российских войск