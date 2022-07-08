Младшая из погибших недавно окончила 11 класс.

Накануне под огонь попал Торецк Донецкой области. В результате действий оккупантов погибла целая семья.

Об этом свидетельствует видеоролик, опубликованный главой Донецкой ОВА Павлом Кириленко.

В результате обстрела Торецка погибла семья из трех человек – девочка, ее мама и бабушка.

"Ракета попала прямо в дом, все разорвано, тела все разорваны. Дочка, мама и бабушка… Невиновные ни в чем совершенно...", – сказал один из мужчин, работающих на разборке завалов.

Как сообщает ТСН, погибли три поколения семьи Новицких. Девушка недавно окончила 11 класс школы-лицея в Торецке и планировала получать высшее образование.

Ранее сообщалось, что россияне круглосуточно обстреливают Авдеевку в Донецкой области.

В районе Верхнекаменского Донецкой области оккупанты достигли частичного успеха.

Вас также могут заинтересовать новости: