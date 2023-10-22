Россияне обстреляли Харьковской инновационный терминал "Новой почты".

Во время удара РФ по терминала "Новой почты" в Харьковской области в здании находились десятки человек. Для установления лиц нескольких погибших понадобится ДНК-экспертиза.

Об этом сообщил "Суспільне Харків" начальник отделения полиции № 2 Харьковского районного управления полиции Михаил Цап. Сейчас на месте вражеской атаки работают следователи полиции. Также задействованы криминалистическая и ДНК-лаборатории.

"Во время удара там находились десятки людей. Масштабы разрушения значительны, пожар был на площади около 300 кв. м, есть поврежденные авто", – сказал Цап, отметив, что терминал является гражданским объектом.

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Тем временем в пресс-службе "Новой почты" заявили, что ракета попала в Харьковской инновационный терминал.

"Есть погибшие и раненые, в том числе тяжелые. У них не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирены прозвучали за секунды до. Сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, мы на связи с больницами и семьями пострадавших. Но это, конечно, не вернет наших людей. Сочувствуем – каждому", – говорится в сообщении.

В компании также отметили, что воскресенье, 22 октября, объявляют днем траура: "Мы будем работать и чествовать каждого погибшего героя Новой почты. Каждого погибшего в этой войне".

Удар по терминалу почты на Харьковщине

21 октября, российские оккупанты нанесли удар по Харьковской области. Впоследствии президент Зеленский сообщил, что оккупанты обстреляли терминал "Новой почты" в Харьковской области.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил о по меньшей мере 6 погибших и 14 раненых. Позже он уточнил, что пострадавшие от 19 до 42 лет получили осколочные ранения и взрывные травмы. Среди госпитализированных 7 человек находятся в состоянии средней тяжести, еще семеро – в тяжелом состоянии.

Россияне ударили по терминалу по меньшей мере двумя ракетами С-300. Продолжается разбор завалов.

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