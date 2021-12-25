В Тернополе полиция взяла под круглосуточную охрану памятник Степану Бандере, над которым в течение двух недель было совершено два акта вандализма.
Об этом сообщил депутат Тернопольского областного совета Богдан Бутковский в своем Facebook.
"Степан Андреевич под надежной круглосуточной охраной! Никто не испортит нам праздник! 1 января на 16:00 присоединяйтесь к ежегодному торжественному шествию по случаю Дня рождения Бандеры, которое стартует от стадиона имени Шухевича", - написал депутат.
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Как сообщал УНИАН, 14 декабря в Тернополе неизвестный облил краской памятник Степану Бандере. Факт повреждения памятника обнаружили полицейские. Однако вскоре неизвестные вандалы забросали яйцами этот же памятник.
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