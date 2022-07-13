Руководитель предприятия вывел сотрудников к укрытию, что, наверное, спасло их жизни.

В результате обстрела российскими оккупантами Запорожья предварительно ранены семь человек.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Враг попал по городу. Есть попадание в одно из предприятий. Предварительно 7 человек ранены. Руководитель предприятия вывел сотрудников к укрытию, что, наверное, спасло их жизни", - написал он.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию, сегодня в Запорожье зафиксировано два прилета вражеских ракет. Российские оккупанты попали в одно из предприятий города.

По состоянию на утро 13 июля рашисты нанесли 28 ударов из РСЗО по разным населенным пунктам Николаевской области - есть жертвы.

Ранее защитники Украины уничтожили вражескую базу ПВО возле Луганска. Также в Одесской области российские военнослужащие разрушили свиноферму высокоточными ракетами "Калибр".

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