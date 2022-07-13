Гиркин заявил об уничтожении базы ПВО оккупантов возле Луганска / REUTERS

Бывший главарь "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин подтвердил, что Вооруженные Силы Украины уничтожили базу ПВО оккупантов вблизи оккупированного Луганска.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его убеждению, во всем виновато отсутствие маскировки при перемещении российских средств ПВО на территорию Украины.

"Ночью украинцы уничтожили базу ПВО рядом с Луганском. А в сети - уникальные кадры того, как среди бела дня, без малейшей маскировки, по Тульской области в южном направлении движется эшелон с техникой РК "Точка-У". Я понимаю, что маскировать танки и БМП - раз уж в распоряжении МО РФ совсем нет чехлов и даже маскировочных сеток - в конце концов не так уж и обязательно. Но ракетные комплексы (даже устаревшие, но боеспособные) – первоочередная цель для противника. И - однажды взяв их "на контроль" средствами космической разведки - "потерять" их дальше "дорогие западные партнеры" вряд ли сумеют. А потому - не стоит удивляться, если (точнее - когда) вновь сформированные дивизионы "Точек" будут уничтожены более дальнобойными "Хаймерсами" противника еще на стадии развертывания или вскоре после", - написал Гиркин.

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Напомним, что информация об уничтожении базы ПВО оккупантов в Луганске появилась вчера, 12 июля. В сети изначально отмечали, что детонирует склад боеприпасов РФ.

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