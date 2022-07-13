Вероятно, состоялся пуск ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

В результате ракетного удара по Одесщине уничтожена свиноферма.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Пивдень".

"Ночью врагом нанесен ракетный удар по Одесщине. Разрушено здание свинофермы. Человеческих потерь нет. Вероятно, состоялся пуск ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Пожар оперативно ликвидирован силами ГСЧС, на месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Пользователи соцсетей сообщают о гибели около 400 свиней.

Как сообщал УНИАН, россияне регулярно бьют ракетами по Одесской области. В частности, 11 июля оккупанты из акватории Черного моря с самолетов выпустили 7 ракет по Одесчине. Вследствие ракетного обстрела значительные разрушения зафиксировали в курортном поселке и на складе Белгород-Днестровского порта.

Вчера во второй половине дня оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. К счастью, люди не пострадали.

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