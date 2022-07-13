Предварительно, жертвами обстрелов стали пять человек.

По состоянию на утро 13 июля оккупационные войска нанесли 28 ударов с РСЗО по разным населенным пунктам Николаевской области. Также россияне провели артобстрел по Витовскому району. По предварительным данным, погибли пятеро гражданских.

Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в Telegram.

По его словам, в результате обстрелов были повреждены жилые дома и больница.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что в ночь на 13 июля оккупанты обстреливали окрестности села Новоалександровка Ингульской громады.

"Ориентировочно в 04:30, 13 июля, было обстреляно с. Широкое Широковской общины. Обстрелы были преимущественно вне населенного пункта", - добавил он.

Ким уточнил, что в результате этих обстрелов пострадавших нет.

"Также утром, 13 июля, ориентировочно в 05:03 был обстрелян поселок Березнеговатое. Попадания были по больнице, жилым домам и за пределами населенного пункта. Информация о пострадавших отсутствует. Информация о повреждениях жилых домов уточняется", - написал он.

Ранее стало известно, что враги 12 июля обстреляли Николаев, после обстрела в городе нашли 24 воронки от ракет. В результате нового обстрела пострадали 12 человек.

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