В медийной среде этот законопроект уже назвали напоминающим "попытку создать инструмент для преследования журналистов, рассказывающих о коррупции и злоупотреблениях властью".

В Верховной Раде Украины подготовили новую версию законопроекта об ответственности за публикацию данных из реестров. Как отмечается в карточке соответствующего законопроекта на сайте парламента, сегодня, 2 декабря, была предоставлена сравнительная таблица на его повторное второе чтение.

Речь идет о проекте Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах и усиление уголовной ответственности во время действия военного положения за уголовные правонарушения в сфере использования информационно-коммуникационных систем (№10242).

Законопроектом, в частности предлагается установить, что несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, в том числе публичных электронных реестров, электронных коммуникационных сетей - наказывается штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 51 тыс. грн) или пробационным надзором на срок до трех лет, или ограничением свободы на тот же срок.

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Среди прочего, в законопроекте говорится и об ответственности за совершение подобных действий должностным лицом с использованием служебного положения.

Кроме того, законопроектом предлагается в статье Уголовного кодекса, которая касается создания с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространения или сбыта, установить, что соответствующие действия, совершенные во время действия военного положения, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

То же касается, в частности и вопроса несанкционированного сбыта или распространения информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации.

В законопроекте указывается, что под несанкционированным сбытом или распространением информации с ограниченным доступом следует понимать совершение без правового основания действий по платной или бесплатной передаче такой информации другому лицу, которое не имеет права на ее получение, или размещение свободного доступа к такой информации, или других действий, создающих возможность свободного доступа к такой информации неопределенного круга лиц.

В пояснительной записке в первоначальной версии законопроекта отмечается, что он был разработан с целью установления уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах и усиления уголовной ответственности во время действия военного положения за уголовные правонарушения в сфере использования информационно-коммуникационных систем.

"Центр противодействия коррупции" в своем Telegram-канале опубликовал сообщение Bihus.Info, в котором говорится об этом законопроекте и заявлении Медиаруха по нему, а также содержится призыв не голосовать за законопроект в его нынешнем виде.

"Представьте, что журналистов-расследователей могут посадить на 8 лет после сюжета о Куницком. Потому что указали, что, по нашим данным, нардеп выехал за границу. Или получить тюремный срок за обнародование списков прокуроров "с инвалидностью" после скандала с МСЭК", - говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект №10242 "именно это и предусматривает".

"До 8 лет лишения свободы за размещение в свободном доступе конфиденциальной информации из публичных реестров для неопределенного круга лиц", - подчеркивают в Bihus.Info.

Подчеркивается, что большинство их расследований могут подпадать под действие этого законопроекта в таком виде, как это есть сейчас. В заметке отмечается:

"Поэтому рассказать о владельце новенького мерседеса или крузака среди чиновников теперь может стать невозможным. Рассказать, действительно ли чиновник выехал из Украины без надлежащих оснований - тоже. Рассказать о связях с РФ - тоже. Хотя информация и представляет большой общественный интерес".

Отмечается, что все это напоминает "попытку создать инструмент для преследования журналистов, рассказывающих о коррупции и злоупотреблениях властью".

"Совершенствование законодательства - это прекрасно, но точно не тогда, когда оно становится инструментом для притеснения свободы слова. И не предусматривает защиты людей, обнародующих общественно важную информацию", - говорится в заметке.

Законопроекты в ВР

Как сообщал УНИАН, ранее в ВР зарегистрировали законопроект, которым предусмотрено отменить уголовную ответственность за снятие и распространение взрослыми людьми видео интимного характера.

Предполагается, что уголовная ответственность останется исключительно за порно без согласия (порнопомста, deep fake); экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия); порно с детьми и распространение среди детей (уголовная ответственность за это усиливается).

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