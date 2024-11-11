В тюрьму не будут сажать за съемку и распространение видео интимного характера, но есть исключения.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, которым предусмотрено отменить уголовную ответственность за снятие и распространение взрослыми людьми видео интимного характера. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

Проект Закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования его отдельных положений об уголовных правонарушениях против общественного порядка и нравственности" зарегистрирован в ВР под номером 12191.

Железняк отмечает, что вокруг законопроекта "были и эмоциональные баталии", но среди соавторов 28 народных депутатов, кто подписал законопроект.

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"Мы просто меняем статью 301 Уголовного Кодекса Украины так, чтобы взрослых людей за снятые и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет", - подчеркнул Железняк.

По его словам, уголовная ответственность останется исключительно за:

порно без согласия (порнопомста, deep fake);

экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия);

порно с детьми и распространение среди детей (здесь еще и усиливается).

"Чтобы не было соблазна манипулировать: сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми тоже остаются уголовными преступлениями", - отметил он.

Железняк отмечает, что "декриминализация порно" делается для того, чтобы людей "не бросали в тюрьму за хранение контента или не проводили массовые "тайные закупки" в веб-камерах)", При этом напомнил, что сейчас по статье 301 УКУ любого могут наказать даже за хранение на личном телефоне обнаженных фото.

Нардеп заявил, что некоторые его коллеги по парламенту по политическим или даже идеологическим причинам могут это не поддержать, но он готов готов готов для убеждения рассказать им несколько реальных историй о молодых людях, которым правоохранители сломали жизнь этой статьей.

Офис эффективного регулирования (BRDO) запустил проект "Порнобарометр" - цикл аналитических материалов с данными о преследовании украинцев за создание, распространение и сбыт порнографических материалов, предусмотренными ст.301 Уголовного кодекса Украины (УКУ).

Отмечается, что за 9 месяцев этого года в суды поступило 1104 обвинительных актов по делам о порнограии, что на 75% больше аналогичного периода 2023 года.

В 90% учтенных правонарушений по ст.301 УК в 2023-2024 годах были определены подозреваемые, однако судебные приговоры вынесли только в 7% дел. По мнению экспертов BRDO, причинами такой низкой эффективности имеющихся у государства инструментов могут быть коррупция, "выполнение плана" по статье для улучшения статистических показателей, нежелание подозреваемых и обвиняемых идти на сделку с прокурором о признании вины и тому подобное. К тому же, перегруженность судов и нехватка персонала вызывают задержки в рассмотрении дел, уменьшая долю дел, доведенных до приговора суда.

В течение 9 месяцев 2024 года украинские суды вынесли 43 обвинительных приговора по ст. 301 УКУ. Украинцев осуждают за контент из частных переписок, фотографии на сайтах знакомств, а также на платформе OnlyFans, которая за прошлый год уплатила в бюджет 1,27 млн долларов США.

Эксперты BRDO считают, что в условиях полномасштабной войны нецелесообразно тратить время и бюджет правоохранительной системы на преследование людей за деяния, которые не несут общественной угрозы. Ресурсы правоохранительной системы необходимо направить на расследование серьезных преступлений, таких как эксплуатация детей или торговля людьми, вместо уголовного преследования за личные сообщения в Telegram и фотографии на сайтах знакомств.

Декриминализация порнографии в Украине

Как сообщал УНИАН, в августе 2023 года уже был разработан законопроект о декриминализации порнографии в Украине для рассмотрения в парламенте Украины. Тогда речь шла не только о статье 301 УКУ, но и о 302 относительно содержания мест разврата и сводничество.

Но парламент не принял по этому поводу решение.

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