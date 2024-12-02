С учетом нынешней демографической ситуации количество ветеранов составит примерно 25% населения.

В настоящее время в Украине насчитывается почти миллион ветеранов, а в будущем их количество может вырасти до 5 млн.

Об этом в эфире эфире Ранок.LIVE заявила депутат Ирина Никорак. "По состоянию на сейчас у нас есть уже почти миллион ветеранов, участников боевых действий, начиная с 2014 года. В перспективе следующих лет и опираясь на прогнозы Министерства ветеранов, у нас может быть 4-5 млн ветеранов, вместе с членами семей погибших и без вести пропавших", - сказала она.

По ее словам, с учетом нынешней демографической ситуации это будет составлять примерно 20-25% населения.

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"Это означает, что нужно хорошо подумать, как подготовить общество к адаптации ветерана, а не говорить о том, что надо реинтегрировать ветерана. Это важнейший вопрос", - добавила нардеп.

Украинские ветераны

В начале октября Верховная Рада признала е-удостоверение ветерана основным документом, подтверждающим статус ветерана. Получать бумажное удостоверение ветерана можно будет по желанию.

Переход к е-удостоверению, как основному документу, будет способствовать ускорению предоставления услуг, уменьшит время на проверку статуса, что улучшит качество обслуживания ветеранов и их семей.

Е-удостоверение ветерана позволят мгновенно проверять их достоверность в режиме реального времени, что в свою очередь исключает возможность использования поддельных или устаревших документов. В Минветеранов отметили, что в случае потери бумажного удостоверения ветерана человек сможет беспроблемно использовать е-удостоверение.

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