Решение облсовета, принятое 8 лет назад, признано неконституционным.

Одесский окружной административный суд отменил статус русского языка как регионального.

Как сообщила пресс-служба суда, 3 декабря окружной суд удовлетворил иск первого заместителя прокурора Одесской области.

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В частности, суд признал противоправным и недействительным решение Одесского областного совета об установлении в Одесской области регионального языка – русского.

Установлено, что 15 августа 2012 года Одесский областной совет принял решение «О мерах по имплементации положений Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» на территории Одесской области».

Этим решением определено, что на территории области наряду с украинским языком как государственным распространенным является русский язык как региональный.

Также, согласно решению облсовета, к русскому языку применяются меры, направленные на использование региональных языков, которые предусмотрены в Законе Украины «Об основах государственной языковой политики».

«Однако 28 февраля 2018 года Конституционный суд Украины признал Закон Украины «Об основах государственной языковой политики» не соответствующим Конституции Украины», - сказано в сообщении.

Исходя из этого, суд пришел к выводу, что иск прокуратуры подлежит удовлетворению.

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Автор: Лариса Козовая