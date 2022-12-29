Монумент будет передан в Одесский художественный музей для его временного хранения.

В Одессе демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову. Он был установлен в Суворовском районе города.

Как сообщает Одесский горсовет, это было сделано согласно решению сессии городского совета от 30 ноября 2022 года.

"Согласно решению сессии городского совета в Одессе был демонтирован памятник А. Суворову", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что монумент будет передан в Одесский художественный музей для его временного хранения.

Демонтаж памятников в Одессе

24 ноября исполком Одессы поддержал демонтаж и перенос памятника "Основателям Одессы", центральной фигурой которого является статуя императрицы Екатерине II. Такое же решение приняли и в отношении памятника Суворову на Южной дороге.

Вечером в среду, 28 декабря 2022 года, в Одессе начали демонтаж статуи императрицы Екатерины II. Ранее вокруг памятника "Основателям Одессы" разобрали забор.

Согласно решению Одесского городского совета, статую императрицы демонтируют и передадут Одесскому художественному музею.

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