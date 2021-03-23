Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области приговорил мужчину к 12 годам тюрьмы за изнасилование 13-летней падчерицы.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, приговор вынесен вчера, 22 марта.
«33-летний житель Белгород-Днестровского района признан виновным в изнасиловании малолетнего ребенка», - подчеркнули в пресс-службе.
Следствием доказано, что в октябре прошлого года мужчина, применяя физическую силу, совершил действия сексуального характера в отношении своей 13-летней падчерицы.
Приговором суда злоумышленник осужден к 12 годам лишения свободы (ч. 4 ст. 152 Ууголовного кодекса).
Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, преступление совершено в селе Маразлиевка.
«Злоумышленник изнасиловал падчерицу несколько раз разными способами», - уточнили в полиции.
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