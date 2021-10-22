Министр отмечает, что на такие подделки будет "чрезвычайно жесткая реакция".

По состоянию на сегодня более тысячи мобильных групп мониторят возможные поддельные COVID-сертификаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов к правительству сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"На сегодняшний день более тысячи мобильных групп работают по всей Украине для мониторинга и выявления поддельных сертификатов о вакцинации - УНИАН), а в том числе, их проверки", - отметил он и добавил, что в Украине начато уже более 800 уголовных производств относительно поддельных сертификатов о вакцинации.

Министр подчеркнул, что ответственность за поддельные сертификаты вакцинации несет не только лицо, которое подделало сертификат, но и непосредственно гражданин, который заказал и воспользовался таким сертификатом.

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Монастырский также подчеркнул: "Сегодня как раз была выявлена ситуация относительно поддельного сертификата экс-народного депутата Надежды Савченко. Такие случаи правоохранительными органами будут фиксироваться и будет чрезвычайно жесткая реакция в пределах, определенных уголовно-процессуальным законом. И правоохранители и пограничники.... продолжают выявлять поддельные COVID-сертификаты".

Как сообщал УНИАН, Киберполиция выявила группу людей из 10 человек, которые изготавливали и продавали тесты с отрицательным результатом на коронавирус, а также бумажные сертификаты о вакцинации. Ежемесячная прибыль дельцов достигала 4 млн грн.

"10 человек в соцсетях принимали заказы по изготовлению ПЦР-тестов на коронавирус, а также COVID-сертификатов. Заказчики услуг не проходили никаких лабораторных исследований и процедуры прививки, а лишь предоставляли свои данные для оформления документации. Среди клиентов были и туристические агентства. Стоимость поддельного теста составляла 400 грн, а COVID-сертификат стоил 1500 грн, однако представители турагентств "перепродавали их по более высокой цене", - говорится в сообщении.

По данным киберполиции, группировка действовала около года и за это время успела изготовить более 40 тыс. поддельных справок и около 500 поддельных сертификатов.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Таня Поляковская