Министр образования полагает, что резонанс вокруг Кивы связан с его пиаром в соцсетях.

Министерство образования и науки пока не получало никаких официальных жалоб относительно диссертации Ильи Кивы, заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

В интервью «Радио Свобода» министр выразил мнение, что резонанс вокруг Кивы связан с его пиаром в соцсетях.

"Вот сегодня документы зашли в Министерство образования на экспертизу. Я точно уверен, что специалисты министерства и экспертный совет сделают профессиональную экспертизу этой диссертации (Киви – ред.). А дальше будем решать на основании фактов», - пояснил он.

По словам Шкарлета, борьба с диссертацией Кивы главным образом развернулась в соцсетях.

"Ни одного возражения в Минобразования вообще не поступило. И даже сегодня, когда дело по диссертации поступило, никаких фактов, ничего нет. Сопротивление какое? В соцсетях? Ну, оно всегда. И против меня было сопротивление большое», - подытожил он.

Читайте такжеСМИ рассказали, сколько обычные украинцы будут "платить" за диссертацию Кивы (видео)

Что известно о защите Кивой диссертации

26 апреля народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива защищал кандидатскую диссертацию. Он претендует на степень кандидата наук по государственному управлению.

Сообщалось, что на защиту диссертации Кивы не пускали журналистов "без аккредитации". Кроме того, трое мужчин в черной одежде блокировали вход в аудиторию в Институте подготовки кадров Госслужбы занятости, где Кива защищался.

По данным движения "ЧЕСНО", Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности Правоведение и Национальную академию внутренних дел по специальности право.

Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (педагог-психолог) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация техник-механик).

Защита длилась с 10 до 13 часов. Члены комиссии проголосовали единогласно: 13 - за, 0-против.

Выйдя из аудитории после защиты, Кива поблагодарил журналистов, которые потратили свое время на освещение этого события, и отметил, что не надеялся на такой ажиотаж. По мнению нардепа, теперь "научное сообщество стало сильнее".

Однако СМИ выяснили, что депутат приложил к своей диссертации справку с поддельной подписью и указал конференции, в которых не участвовал. Научного руководителя Кивы, Владимира Гурковского, который помогал депутату с диссертацией, уволили с работы. После утверждения МОН результатов Илья Кива будет получать 15% надбавки к зарплате за научную степень.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров