На вопрос журналистов, кто эти мужчины в черном, Илья Кива сказал, что это "студенты или, может, аспиранты".

Трое мужчин в черной одежде блокировали вход в аудитории в Институте подготовки кадров Госслужбы занятости, где защищал кандидатскую диссертацию нардеп Илья Кива.

Читайте такжеКива о своей диссертации: я, когда буду мыть руки после туалета, тоже об этом сообщуКак сообщает "Украинская правда", они отказывались представляться, показывать удостоверение и объяснять, на кого работают.

На вопрос журналистов, кто эти мужчины в черном, Илья Кива сказал, что это "студенты или, может, аспиранты".

Эти же мужчины, по словам очевидцев, сопровождали Киву в уборную и оберегали его от журналистов.

В Институте подготовки кадров также пока отказываются от объяснений.

Защита диссертации Ильи Кивы

Сегодня народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива защищал кандидатскую диссертацию. Он претендовал на степень кандидата наук по государственному управлению.

Сообщалось, что на защиту диссертации Кивы не пускали журналистов "без аккредитации".

По данным движения "Честно", Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение и Национальную академию внутренних дел по специальности право.

Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (педагог-психолог) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация техник-механик).

Защита длилась с 10 до 13 часов. Члены комиссии проголосовали единогласно: 13 - за, 0 - против.

Выйдя из аудитории после защиты, Кива поблагодарил журналистов, которые потратили свое время на освещение этого события, и отметил, что не надеялся на такой ажиотаж. По мнению нардепа, "сегодня научное сообщество стало сильнее".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова