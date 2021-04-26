Трое мужчин в черной одежде блокировали вход в аудитории в Институте подготовки кадров Госслужбы занятости, где защищал кандидатскую диссертацию нардеп Илья Кива.
Читайте такжеКива о своей диссертации: я, когда буду мыть руки после туалета, тоже об этом сообщуКак сообщает "Украинская правда", они отказывались представляться, показывать удостоверение и объяснять, на кого работают.
На вопрос журналистов, кто эти мужчины в черном, Илья Кива сказал, что это "студенты или, может, аспиранты".
Эти же мужчины, по словам очевидцев, сопровождали Киву в уборную и оберегали его от журналистов.
В Институте подготовки кадров также пока отказываются от объяснений.
Защита диссертации Ильи Кивы
- Сегодня народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива защищал кандидатскую диссертацию. Он претендовал на степень кандидата наук по государственному управлению.
- Сообщалось, что на защиту диссертации Кивы не пускали журналистов "без аккредитации".
- По данным движения "Честно", Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение и Национальную академию внутренних дел по специальности право.
- Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (педагог-психолог) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация техник-механик).
- Защита длилась с 10 до 13 часов. Члены комиссии проголосовали единогласно: 13 - за, 0 - против.
- Выйдя из аудитории после защиты, Кива поблагодарил журналистов, которые потратили свое время на освещение этого события, и отметил, что не надеялся на такой ажиотаж. По мнению нардепа, "сегодня научное сообщество стало сильнее".
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