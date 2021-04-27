После запроса журналистов по поводу неодинаковых подписей на сайте Института заменили файл с работой Киви.

Депутат от ОПЗЖ Илья Кива, получивший 26 апреля степень кандидата наук, добавил к своей диссертации справку с поддельной подписью и указал конференции, в которых не участвовал.

Об этом говорится в материале журналиста Данила Мокрика от Bihus.info.

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Отмечается, что Кива якобы участвовал в двух научных конференциях МАУП в 2018 и 2019 годах. При этом там указано, что работы Кивы опубликованы в сборниках на ст. 152-154 и ст. 414-416 соответственно.

Впрочем, в имеющихся в сети официальных сборниках материалов конференций научные взносы Ильи Кивы отсутствуют.

Журналисты, кроме того, отмечают, что подпись Ольги Руденко на справках от ОО "Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению", которые должны подтверждать практическое значение диссертации, существенно отличается от ее подписи на других документах.

После запроса журналистов к ОО по поводу неодинаковых подписей на сайте Института заменили файл с работой Кивы – с такой же справкой и такой же подписью, но уже с указанной фамилией другого человека Евгения Романенко.

Также Кива добавил к диссертации справку от Офиса генпрокурора, в которой указано, что ОГП уже внедряет результаты исследований нардепа от ОПЗЖ в свою деятельность.

Венедиктова ответила, что официально диссертация Кивы в Офис Генпрокурора не поступала, а справка является "личной позицией" человека, который ее выдал. Впрочем, на справке, кроме подписи, также есть официальная печать Офиса Генпрокурора.

Кива защитил диссертацию: детали

26 апреля нардеп от ОПЗЖ Илья Кива защищал кандидатскую диссертацию. Он претендовал на степень кандидата наук по государственному управлению. На защиту диссертации Кивы не пускали журналистов "без аккредитации".

Защита длилась с 10 до 13 часов. Члены комиссии проголосовали единодушно: 13 - за, 0-против.

Благодаря успешной защите кандидатской диссертации депутат получит до 100 тысяч гривень до конца своей каденции в парламенте.

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Автор: Яна Ставская