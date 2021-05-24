Министр образования Украины Сергей Шкарлет считает, что вероятность перехода на дистанционное обучение с 1 сентября 2021 года зависит от дисциплины украинцев. По его словам, нужно просто научиться жить в этих условиях пандемии.
В интервью РБК-Украина Шкарлет выразил надежду, что вакцинация даст коллективный иммунитет. Также он рассказал, что есть базовая позиция министерства о том, что детские сады, специальные учреждения и 1-4 классы в обязательном порядке должны учиться очно.
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"С сентября вряд ли мы уйдем (на "дистанционку", - ред.), потому что я надеюсь, что погода нам даст еще теплого времени года", - сказал он.
По его словам, перед отопительным сезоном, это где-то конец октября, погода, как правило, портится, тогда есть общие респираторные заболевания, связанные с переохлаждением.
Также он напомнил о платформе "Всеукраинская школа онлайн". По его словам, кроме того разработаны много собственных платформ, инноваций, которые позволяют преподавателям существенно улучшить дистанционный процесс обучения.
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