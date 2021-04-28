По словам Ильи Кивы, его научного руководителя уволили сегодня, 28 апреля.

Научного руководителя народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы Владимира Гурковского, который помогал ему с диссертацией, уволили с работы.

Об этом журналистам сообщил сам нардеп, передает Громадське.

"Кто-то просто из-за своей самовлюбленности грязно отыгрывается на научных руководителях, на тех людях, которые дали мне возможность защитить диссертацию. Они просто выполняли свою работу", - сказал депутат.

По словам Кивы, его научного руководителя уволили сегодня, 28 апреля.

"Я ему сказал, чтобы он не переживал. Придем к власти - сделаю министром образования", - добавил Кива.

Владимир Гурковский - доктор наук по государственному управлению, первый заместитель директора Всеукраинской общественной организации "Центр исследований проблем публичного управления".

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Кива-кандидат: что известно

26 апреля Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

На защиту, которая длилась с 10:00 до 13:00, пропускали не всех журналистов. Во время перерыва между депутатом и СМИ возникла короткая перепалка - Кива предложил некоторым журналистам выяснить вопросы в туалете.

Позже стало известно, что нардеп добавил к своей работе справки с поддельными подписями и указал на научные конференции, в которых не участвовал.

После утверждения МОН результатов Илья Кива будет получать 15% надбавки к зарплате за научную степень.

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Автор: Александр Топчий