Илья Кива / фото УНИАН
Народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива защищает кандидатскую диссертацию. Он претендует на степень кандидата наук по государственному управлению.
Как сообщает в своем Facebook журналист Данила Мокрик, на защиту диссертации Киви не пускают журналистов "без аккредитации".
"Не пускает работник полиции в штатском. Потому что у него есть"списки". В списках 90% - представители каналов Медведчука. Аккредитацию проводили помощники Кивы", - пишет Мокрик.
Он отмечает, что вызвал полицию на место из-за препятствования законной журналистской деятельности.
Научная карьера Ильи Кивы
- 24 марта стало известно, что Илья Кива претендует на научную степень кандидата наук.
- По данным движения Чесно, Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности «правоведение» и Национальную академию внутренних дел по специальности «право».
- Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (педагог-психолог) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация «техник-механик»).
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