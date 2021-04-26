Народный депутат претендует на степень кандидата наук.

Народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива защищает кандидатскую диссертацию. Он претендует на степень кандидата наук по государственному управлению.

Как сообщает в своем Facebook журналист Данила Мокрик, на защиту диссертации Киви не пускают журналистов "без аккредитации".

"Не пускает работник полиции в штатском. Потому что у него есть"списки". В списках 90% - представители каналов Медведчука. Аккредитацию проводили помощники Кивы", - пишет Мокрик.

Он отмечает, что вызвал полицию на место из-за препятствования законной журналистской деятельности.

Научная карьера Ильи Кивы

24 марта стало известно, что Илья Кива претендует на научную степень кандидата наук.

По данным движения Чесно, Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности «правоведение» и Национальную академию внутренних дел по специальности «право».

Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (педагог-психолог) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация «техник-механик»).

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Автор: Тарас Сидоржевский