Илья Кива / фото УНИАН

Народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива защищает кандидатскую диссертацию. Он претендует на степень кандидата наук по государственному управлению.

Как сообщает в своем Facebook журналист Данила Мокрик, на защиту диссертации Киви не пускают журналистов "без аккредитации".

"Не пускает работник полиции в штатском. Потому что у него есть"списки". В списках 90% - представители каналов Медведчука. Аккредитацию проводили помощники Кивы", - пишет Мокрик.

Он отмечает, что вызвал полицию на место из-за препятствования законной журналистской деятельности.

Научная карьера Ильи Кивы

  • 24 марта стало известно, что Илья Кива претендует на научную степень кандидата наук.
  • По данным движения Чесно, Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности «правоведение» и Национальную академию внутренних дел по специальности «право».
  • Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (педагог-психолог) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация «техник-механик»).

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Автор: Тарас Сидоржевский