Одиозный нардеп от ОПЗЖ может стать кандидатом наук по государственному управлению.

Министерство образования и науки Украины решило проверить кандидатскую диссертацию нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, которую он со скандалом защитил в апреле.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на информацию Минобразования.

"26 мая 2021 года в Министерство поступили электронный экземпляр диссертации и аттестационное дело Киви И. В. Министерство сейчас проверяет соответствие материалов, представленных в аттестационном деле, нормативно-правовым актам по вопросам аттестации кадров высшей квалификации и информацию, которая послана заявителями", – говорится в письме пресс-службы ведомства.

Там также рассказали, что планируют передать электронную копию диссертации Кивы, аттестационное дело и информацию от заявителей экспертному совету по государственному управлению. Материалы должны рассмотреть "в соответствии с процедурой, которая предусмотрена нормативно-правовыми актами по вопросам аттестации кадров высшей квалификации".

Что известно о защите Кивой диссертации

26 апреля народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива защищал кандидатскую диссертацию. Он претендовал на степень кандидата наук по государственному управлению.

Сообщалось, что на защиту диссертации Кивы не пускали журналистов "без аккредитации". Кроме того, трое мужчин в черной одежде блокировали вход в аудиторию в Институте подготовки кадров Госслужбы занятости, где Кива защищался.

По данным движения "ЧЕСНО", Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности Правоведение и Национальную академию внутренних дел по специальности право.

Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (педагог-психолог) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация техник-механик).

Защита длилась с 10 до 13 часов. Члены комиссии проголосовали единогласно: 13 - за, 0 - против.

Выйдя из аудитории после защиты, Кива поблагодарил журналистов, которые потратили свое время на освещение этого события, и отметил, что не надеялся на такой ажиотаж. По мнению нардепа, теперь "научное сообщество стало сильнее".

Однако СМИ выяснили, что депутат приложил к своей диссертации справку с поддельной подписью и указал конференции, в которых не участвовал. Научного руководителя Кивы, Владимира Гурковского, который помогал депутату с диссертацией, уволили с работы. После утверждения МОН результатов Илья Кива будет получать 15% надбавки к зарплате за научную степень.

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Автор: Юрий Годован